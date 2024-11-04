Названо новое преимущество жировой диеты для женщин

Ученые из Университета Штата Огайо установили, что кето-диета может нормализовать интенсивность и частоту менструаций перед менопаузой. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В исследовании приняли участие 19 женщин, средний возраст которых составил 31,5 года. Участницы вступили в фазу пременопаузы. Так называют период в жизни женщины от момента возникновения первых признаков климакса до последней самостоятельной менструации.

Для проведения шестинедельного эксперимента были сформированы три группы: одна придерживалась кетодиеты с употреблением кетоновых солей два раза в день, другая соблюдала кето-диету и не принимала никаких добавок, а третья соблюдала низкожировую диету. Количество потребляемых азота и калорий было одинаковым во всех группах.

Кето (кетогенная) диета — тип питания, предполагающий почти полный отказ от углеводов в пользу жиров. Особенностью этой диеты является использование организмом в качестве энергии кетонов — небольших молекул, которые печень производит из жира. Они служат дополнительным источником энергии для тканей во время голодания и длительной физической нагрузки.

Участницы сообщали о любых изменениях в частоте или интенсивности менструаций на 14-й, 28-й и 42-й дни. В конце исследования выяснилось, что у шести женщин, придерживающихся кето-диеты, возобновилась менструация после длительного перерыва. Испытуемые, потреблявшие мало жиров, сообщили о подобных изменениях.

Ученые предположили, что кето-диета оказывает уникальное влияние на менструальную физиологию и помогает отсрочить наступление менопаузы, возможно, из-за воздействия кетоновых тел. Чтобы выяснить, какие механизмы лежат в основе такого эффекта, нужны дополнительные исследования.

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