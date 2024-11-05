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Житель Тулы забил ногами до смерти другого мужчину

Myslo: в Туле мужчина забил ногами до смерти другого и попал на видео

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Телеграм-канал «Myslo»

На Приупской улице в Туле мужчина забил другого ногами до смерти. Кадры с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Myslo.

Как стало известно каналу, утром 31 октября напротив третьего подъезда дома № 11-б по ул. Приупской между припаркованными автомобилями нашли обезображенное тело мужчины с размозженной головой.

На камеры видеонаблюдения попал момент, как один мужчина повалил своего оппонента с ног сильным ударом. Тот завалился между машин, выронив из рук бутылку. Первый начал бить ногами упавшего прямо по голове, отходил, возвращался и прыгал у пострадавшего на голове. Позднее в кадре появилась женщина, которая пыталась увести агрессора и просила не бить лежащего мужчину, но тот не останавливался.

По данным Myslo, один из мужчин — военный, который участвовал в СВО. По данному инциденту завели уголовное дело, которое расследуют военные следователи.

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