Россиянка спасалась от пожара и сорвалась с балкона третьего этажа

В Набережных Челнах во время пожара в квартире пострадала женщина, она выпрыгнула с балкона, спасаясь от огня, и получила травмы. Об этом сообщает МЧС по республике Татарстан.

Возгорание произошло в ночь на 5 ноября в многоэтажке по улице Хади Такташа. 35-летняя местная жительница, спасаясь от огня, выбралась на балкон и сорвалась с третьего этажа. Пострадавшая приземлилась на козырек подъезда и была госпитализирована с травмами.

Подробности о состоянии женщины неизвестны. Возгорание в трехкомнатной квартире удалось ликвидировать. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек, причина пожара устанавливается.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче.

Ранее на Урале подросток спалил комнату из-за вспыхнувшего фонарика.