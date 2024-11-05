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Бывший муж портит жизнь жительнице Смоленска, угрожая поджечь квартиру и место работы

Жительницу Смоленска терроризирует экс-супруг, не сумевший смириться с разводом

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Жительница Смоленска обвинила бывшего мужа в преследовании и порче имущества, сообщают «Осторожно, новости».

Как рассказала Telegram-каналу Юлия, она расторгла брак с Юрием два года назад, тогда мужчина заявил, что «это она с ним развелась, а он с ней не разводился». После этого он начал терроризировать бывшую жену, громить съемную квартиру, куда она переехала с двумя детьми, бить окна на работе и угрожать устроить там пожар. По словам женщины, экс-супруг даже приезжал к ней в новое жилье пьяным и душил, но в тот раз она решила не подавать заявление в полицию.

В конце апреля Юрий влез ночью в квартиру Юлии через балкон, раскидал вещи и перерезал газовые трубы, дети в этот момент находились дома. На следующий день женщина обратилась в полицию, но ее заявление осталось без ответа. В сентябре мужчина пришел на работу к бывшей жене, стал закидывать окна стеклянными бутылками и камнями, пытался выломать дверь. Стражи порядка приехали по вызову два часа спустя и не успели задержать хулигана, а через день он вновь пришел в салон, чтобы замазать замочную скважину холодной сваркой.

Мужчина утверждает, что терроризирует Юлию по приказу неких голосов, и грозится уничтожить все, что с ней связано, продолжая преследовать бывшую жену на улице и настраивая детей против нее.

Ранее россиянка пожаловалась на преследующего ее несколько лет сталкера и бездействие полиции.

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