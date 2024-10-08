Россиянка пожаловалась на преследующего ее несколько лет сталкера и бездействие полиции

Жительница Кирова пожаловалась на сталкера, который уже несколько лет мешает ей жить, и бездействие правоохранительных органов. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Известно, что пострадавшая Анна К. знакома со своим преследователем Ильей уже около 10 лет. Раньше они спокойно общались, но все изменилось после того, как в 2020 году молодой человек узнал о скейт-площадке, которую открыла девушка, и записался к ней на занятие. Илья стал требовать, чтобы его тренировала только Анна, однако из-за агрессивности ученика она заявила, что не берет новых клиентов.

Тогда Илья начал оскорблять работников скейт-парка в чате и попал в черный список. Потеряв возможность попасть к Анне на тренировку, он стал следить за девушкой и однажды, когда она выходила из такси, напал на нее. В полиции выслушали историю пострадавшей и посмеялись, но девушка переговорила с матерью Ильи и попросила ее повлиять на сына, поэтому следующие полгода прошли спокойно.

Однако недавно сталкер проник в скейт-парк, когда там занимались дети, распылил перцовый баллончик и напал на бойфренда жертвы. Только после этого, по словам Анны, злоумышленника оштрафовали, но Илья вновь стал караулить ее у подъезда, бить окна, рисовать непристойные изображения на ее двери, писать ей угрозы. В конце концов заявление девушки все же приняли и пригласили ее в СК.

Ранее в Екатеринбурге курьер доставил девушке продукты и стал ее преследовать.