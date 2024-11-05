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Выпивавший по 4,5 литра газировки в день мужчина рассказал, как это повлияло на здоровье

LADBible: британец не мог нормально спать из-за того, что пил 4,5 литра газировки в день

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Tom Bowey/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Выпивавший по 4,5 литра газировки в день британец рассказал, как это повлияло на его здоровье, пишет LADBible.

Том Боуи, 42-летний житель Бакингемшира, поделился своим опытом борьбы с зависимостью от газированных напитков. Ранее мужчина выпивал до 4,5 литров сладкой воды в день, потратив на свою привычку около $40 тысяч за десять лет.

Мужчина признался, что страдал от различных проблем из-за избыточного потребления сахара и кофеина, включая вздутие живота и трудности с засыпанием. Его зависимость от газировки подметили даже коллеги, предупредившие Тома о возможных серьезных последствиях для здоровья.

После множественных неудачных попыток бросить пить газировку Том обратился за помощью к гипнотерапевту доктору Дэвиду Килмерри. Во время двухчасового сеанса, по словам Боуи, он смог победить эту зависимость.

Теперь британец утоляет жажду водой и соком, он заявил, что благодаря экономии средств его семья сможет отправиться в долгожданный отпуск. Он призывает других, сталкивающихся с подобными проблемами, обращаться за профессиональной помощью.

Ранее врач рассказала, какие болезни могут вызвать газировка и соки.

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