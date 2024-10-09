Врач рассказала, какие болезни могут вызвать газировка и соки

Сладкие газированные напитки и соки могут привести к ожирению, инсульту или инфаркту, если употреблять их в чрезмерном количестве. Об этом «Пятому каналу» рассказала диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Она подчеркнула, что в среднем на один стакан таких напитков приходится пять-шесть кусочков сахара, что является огромным количеством. По ее словам, особенно вредно пить газировку или соки на пустой желудок, потому что в этом случае организм усвоит сахар в максимальном объеме.

«Сахар очень опасен и начинает разрушать наши сосуды. Туда устремляется холестерин, чтобы как-то их залатать, а далее образуется атеросклеротическая бляшка, потому что, как правило, холестерин тоже уже не совсем полноценный, низкой плотности, поскольку сахар приводит к ожирению печени. Она тоже нормально не может функционировать, вырабатывать нормальный холестерин», — сказала Соломатина.

Из-за сбоя обменных процессов человек может набирать лишний вес, а в будущем — столкнуться с атеросклерозом и сердечно-сосудистой недостаточностью.

Ученые из Университета Голуэя (Ирландия) в сотрудничестве с Университетом Макмастера в Канаде до этого установили, что активное потребление газированных напитков с сахаром и искусственными подсластителями повышает риска инсульта на 22%, а фруктовых соков — на 37%.

Ранее ученые назвали две пищевые привычки, повышающие риск инсульта.