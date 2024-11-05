Москвич проиграл суд «Русскому лото» за 566 тысяч рублей

Кузьминский суд Москвы отклонил иск жителя Москвы, который требовал у «Русского лото» перечислить ему 566 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Истец пошел в суд после того, как, купив 12 лотерейных билетов, обратился в АО «Государственные спортивные лотереи» с заявлением о выдаче выигрышей и получил отказ.

В иске мужчина указал, что лотерея не может опираться на формулировку «правила игры» как на юридическое основание для выдачи выигрышей. Представитель ответчика же отметил, что общая сумма выигрыша истца составила 1610 рублей, причем он не обратился за ними к операторам лотереи или распространителям билетов.

В итоге суд отклонил иск, сославшись на то, что законодательство в сфере защиты потребительских прав не регулирует сферу конкурсов, пари и азартных игр. При этом истец не сдался и оспорил решение инстанции в городском суде.

До этого «Газета.Ru» выяснила, что более трети россиян хотя бы раз выигрывали призы в тех или иных розыгрышах.

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