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В Госдуме предложили запустить лотерею для новорожденных

Депутат Чернышов предложил разыгрывать квартиры и автомобили для новорожденных

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Shutterstock

В России необходимо запустить всероссийскую лотерею для новорожденных и разыгрывать среди них квартиры и автомобили. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.

«Для стимулирования рождаемости в России (необходимо. — «Газета.Ru») запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — поделился идеей парламентарий.

По его словам, эта инициатива «вполне рабочая», и он предложит ее реализовать.

Депутат предложил механизм лотереи: проводить ее автоматически, по спискам в органах записи гражданского состояния, а затем объявлять победителей в торжественной обстановке и вручать родителям награды.

Чернышов напомнил, что подобные лотереи уже проводились в Хабаровске и Ленинградской области и вызвали положительные отзывы. По его мнению, лотерея для новорожденных может стать частью масштабной государственной программы поддержки семей с детьми.

В сентябре академик, директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин отмечал, что повысить рождаемость в России поможет массовый переезд из городов в деревни. По его словам, жилье и финансовое стимулирование являются основными факторами, которые влияют на рост населения. При этом квартиры в городах очень маленькие, поэтому они не стимулируют рождение детей.

Ранее в России назвали главные факторы для стимулирования рождаемости.

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