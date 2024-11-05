Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Огонь охватил продуктовый магазин в Новосибирске

МЧС РФ: в Новосибирске загорелся двухэтажный продуктовый магазин

close
МЧС РФ по Новосибирской области

Пожар произошел в двухэтажном продовольственном магазине в Новосибирске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области.

Из заявления следует, что загоревшееся здание находится на проспекте Дзержинского. Сначала огонь охватил только магазин, но с течением времени распространился и на соседние постройки.

«Сотрудники МЧС РФ ликвидируют возгорание и стоят на защите деревообрабатывающего предприятия и садового общества», — рассказали в ведомстве.

По его информации, специалистам пришлось временно перекрыть часть проспекта Дзержинского. В публикации отмечается, что речь идет об участке дороги перед поворотом на улицу Полякова.

4 ноября на Тверском бульваре в Москве загорелся жилой дом. Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров, еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. В конце концов сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать пожар, при этом никто из граждан не пострадал.

Как сообщили в МЧС РФ, огонь охватил перекрытия между мансардным этажом и чердаком. Из-за чего конкретно это произошло, в ведомстве не уточнили.

Ранее в Красноярском крае произошло возгорание в храме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами