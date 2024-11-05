Огонь охватил продуктовый магазин в Новосибирске

Пожар произошел в двухэтажном продовольственном магазине в Новосибирске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области.

Из заявления следует, что загоревшееся здание находится на проспекте Дзержинского. Сначала огонь охватил только магазин, но с течением времени распространился и на соседние постройки.

«Сотрудники МЧС РФ ликвидируют возгорание и стоят на защите деревообрабатывающего предприятия и садового общества», — рассказали в ведомстве.

По его информации, специалистам пришлось временно перекрыть часть проспекта Дзержинского. В публикации отмечается, что речь идет об участке дороги перед поворотом на улицу Полякова.

4 ноября на Тверском бульваре в Москве загорелся жилой дом. Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров, еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. В конце концов сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать пожар, при этом никто из граждан не пострадал.

Как сообщили в МЧС РФ, огонь охватил перекрытия между мансардным этажом и чердаком. Из-за чего конкретно это произошло, в ведомстве не уточнили.

Ранее в Красноярском крае произошло возгорание в храме.