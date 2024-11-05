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Семья с Ямала смогла наблюдать старт ракеты «Союз»

Пул 89: ямальцы вместе с губернатором Артюховым увидели старт ракеты «Союз»

Семья ямальских оленеводов Пяк, которую в апреле российский президент Владимир Путин поздравлял с золотой свадьбой по телефону, смогла вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым наблюдать за пуском ракеты «Союз» с космодрома «Восточный». Об этом сообщает Telegram-канал администрации региона «Пул 89».

«Наблюдать за событием со смотровой площадки космодрома, той самой, с которой следил за первым стартом ракеты-носителя с Восточного в 2016 году Президент [РФ Владимир Путин], будут губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, семья Пяк из Пуровского района и 150 лучших ребят страны», — говорится в сообщении.

12 апреля, в День космонавтики, Путин поговорил с многодетной семьей Пяк по телефону. Оленеводы подарили президенту самку северного оленя.

Позже стало известно, что подаренная президенту России Владимиру Путину самка северного оленя отправится в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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