Семья с Ямала смогла наблюдать старт ракеты «Союз»

Семья ямальских оленеводов Пяк, которую в апреле российский президент Владимир Путин поздравлял с золотой свадьбой по телефону, смогла вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым наблюдать за пуском ракеты «Союз» с космодрома «Восточный». Об этом сообщает Telegram-канал администрации региона «Пул 89».

«Наблюдать за событием со смотровой площадки космодрома, той самой, с которой следил за первым стартом ракеты-носителя с Восточного в 2016 году Президент [РФ Владимир Путин], будут губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, семья Пяк из Пуровского района и 150 лучших ребят страны», — говорится в сообщении.

12 апреля, в День космонавтики, Путин поговорил с многодетной семьей Пяк по телефону. Оленеводы подарили президенту самку северного оленя.

Позже стало известно, что подаренная президенту России Владимиру Путину самка северного оленя отправится в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.