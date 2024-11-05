В России на 12% упала заболеваемость гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю в России резко снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ — на 12%. По данным Роспотребнадзора, за этот период специалисты зарегистрировали более 665 тысяч случаев заболевания.

Отмечается, что свыше 18% заболеваемости приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. При этом преобладают вирусы негриппозной этиологии. Прививку от гриппа сделали более 60,5 млн россиян.

Кроме того, в РФ зарегистрировали более 24,9 тысячи случаев заболевания ковидом. Доминирующим вариантом называют линию JN.1.

В ближайшее время в стране снова может вырасти заболеваемость гриппом. По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями начнет расти в середине ноября. Вторую волну стоит ожидать в феврале — после школьных каникул, добавил эксперт.

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