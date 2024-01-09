Российский суд арестовал американца по обвинению в попытке сбыта наркотиков

Останкинский суд Москвы арестовал гражданина США Вудлэнда Роберта Романова по обвинению в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Мужчина арестован до 5 марта. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Других подробностей не приводится.

В конце декабря ФСБ РФ сообщала, что международная преступная группировка использовала территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков и пыталась реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. При задержании с поличным у двух граждан России изъяли партию в 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость которой на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. При этом розничный сбыт мог принести наркогруппировке не менее 6,5 миллиарда рублей.

Ранее замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту.