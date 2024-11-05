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Российские врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов из четырех

В Москве врачи спасли мужчину с поражением трех сердечных клапанов из четырех

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Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Врачи Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева спасли жизнь 60-летнего пациента с поражением трех сердечных клапанов из четырех. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

По словам заместителя градоначальника по вопросам социального развития Анастасии Раковой, правильный диагноз мужчине удалось поставить благодаря новым стандартам оказания экстренной помощи. Мужчина поступил в больницу с жалобами на одышку и с удушьем. Обследование показало, что у него поражены клапаны сердца и разрушены створки органа. Пациент несколько месяцев занимался самолечением воспаления легких, и неправильная терапия привела к распространению инфекции на сердце. Кардиохирурги экстренно провели ему операцию по замене двух клапанов и пластической реконструкции третьего.

Вице-мэр отметила, что эффект от вмешательства пациент ощутил сразу после пробуждения от наркоза.

«У него исчезла одышка, и он снова смог лежать без чувства дискомфорта. На адаптацию организма к новым условиям и стабилизацию состояния ушло еще две-три недели, после чего мужчина вернулся к привычному образу жизни», — поделилась Ракова.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что в Москве открылся второй центр женского здоровья.

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