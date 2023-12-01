Врач перечислила продукты, которые помогут согреться зимой

Калорийные продукты, например, паштет, помогут согреться в холодную погоду. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Паштет – это очень энергоемкое блюдо. Его готовят из субпродуктов, в том числе печени, и добавляют в большом количестве масло. Получается продукт с содержанием белков и жиров, который хорошо усваивается и помогает согреться. <...> Поскольку зимой мы дышим холодным воздухом, под ударом находится наша легочная система. Чтобы ее укрепить, можно добавлять в паштет легкие животных. В них содержится сурфактант, необходимый для хорошей работы легочной ткани», — отметила эксперт.

По словам врача, зимой также можно включать в свой рацион питания жирные сорта мяса и рыбы, в которых есть жир и белок, улучшающие терморегуляцию. Согреться также помогут бульоны и сало, продолжила она. В блюдо для дополнительного эффекта можно добавлять красный перец.

Мухина добавила, что энергоемкими являются любые каши, в которые можно добавить сухофрукты, орехи и молоко, а также квашеная капуста.

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева до этого говорила, что причинами, по которым человеку трудно согреться, могут быть курение, алкоголь и недосып. Также, по ее словам, излишняя «мерзлявость» может возникать из-за гипотереоза, сахарного диабета, атеросклероза и других заболеваний.

Ранее диетолог перечислил главные ошибки в питании в холодное время года.