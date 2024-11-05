Кинолог объяснил, как на собак влияют резкие громкие звуки

Собаки могут испугаться резкого громкого звука, особенно если у них есть проблемы со слуховым аппаратом. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, поведение питомцев в этом случае может отличаться. Так, они могут попытаться спрятаться, убежать или просто начать нервничать. Если на животное воздействует сильный и постоянный шум, его пульс и дыхание могут участиться, предупредил кинолог. В этот момент в его организме будут расходоваться много энергии и кислорода, хотя внешне это может быть незаметно.

«Стоит отметить, что одна и та же собака может резко реагировать на гром, но при этом абсолютно спокойно относиться к звукам взрывающихся фейерверков. Это зависит не только от особенностей собачьего слуха, но и от индивидуальных характеристик питомца», — заключил Голубев.

До этого Владимир Голубев рассказал, что собаки менее подвержены инсультам, чем человек, но риск развития такой патологии есть. По его словам, опасность инсульта для собак заключается в том, что хозяева не всегда могут вовремя его диагностировать. В таком случае возникновения заболевания может печально закончиться для питомца.

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