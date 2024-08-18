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Кинолог перечислил признаки инсульта у собак

Кинолог: собаки меньше подвержены инсультам, чем человек, но и такой риск есть

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Shutterstock/Alfredo Cecchi

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что собаки менее подвержены инсультам, чем человек, но риск развития такой патологии есть.

По словам Голубева, опасность инсульта для собак заключается в том, что хозяева не всегда могут во время его диагностировать. В таком случае возникновения заболевания может печально закончиться для питомца.

Он уточнил, что инсульт может возникнуть у собак в связи с возрастными изменениями, врожденными или приобретенными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также в зоне риска легковозбудимые питомцы, те, кто страдает от ожирения, и собаки, находящиеся под воздействием стресса.

До этого доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рассказала «Газете.Ru», что по статистике, количество семей с домашними питомцами в России растет — уже 56% семей имеют кошку и собаку. Однако в нашей стране пока еще много бездомных кошек и собак — их более 4 млн.

Ранее специалисты рассказали, какие болезни можно подхватить от уличных кошек и собак.

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