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Две женщины пострадали при падении на эскалаторе в московском метро

В метро Москвы две гостьи столицы пострадали при падении на эскалаторе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Две женщины получили травмы при падении с эскалатора на станции метро «Боровицкая» в Москве. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника издания, инцидент произошел в ночь на 3 ноября из-за неосторожности одной из пострадавших. Как сообщается, за день до происшествия 61-летняя жительница Твери распивала алкоголь вместе с друзьями. Впоследствии она ощутила ухудшение самочувствия, но обращаться в больницу не стала. Вместо этого она согласилась прогуляться по Арбату, но уже во время спуска в метро потеряла равновесие и упала с движущегося эскалатора.

При падении туристка задела 62-летнюю женщину из Оренбурга. В результате чего обе упали и получили серьезные травмы: у первой зафиксировали переломы предплечья, ушиб бедра и растяжение связок плеча, у второй — открытую рану на голове. Виновница инцидента уже вернулась домой, отказавшись от дальнейшего лечения, другая пострадавшая продолжает находиться в больнице.

Ранее в петербургском метро ребенку раздробило пальцы руки эскалатором.

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