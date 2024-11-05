Врач рассказала, как быстро нужно оказывать помощь при инсульте

При инсульте человеку нужно как можно скорее ввести тромболитические препараты, чтобы не допустить серьезных повреждений в мозге и увеличить его шансы на полное восстановление. Об этом РИАМО рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

В связи с этим она советует вызвать скорую помощь как можно быстрее.

«Ключевое время, которое у вас есть на помощь при инсульте, составляет около 3–4,5 часов. Это так называемое терапевтическое окно, в течение которого возможно введение тромболитических препаратов или проведение других вмешательств для восстановления кровотока в мозге», — сказала эксперт.

Она уточнила, что при ишемическом инсульте, который происходит из-за закупорки сосуда, такие препараты позволят разрушить тромб и восстановить кровоток. При этом в случае геморрагического инсульта, когда происходят разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг, может потребоваться срочная операция. По словам Чудинской, последствия геморрагического инсульта могут быть более тяжелыми, чем при ишемическом.

Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин до этого говорил, что правильное питание и специальные упражнения для мозга помогут снизить риск развития инсульта. Прежде всего он советует придерживаться средиземноморской диеты, которая заключается в сокращении потребления жирной и острой еды.

Ранее врач назвал симптомы, по которым можно распознать инсульт.