Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владельцы ресторанов в центре Вашингтона стали закрывать витрины досками

На витринах ресторанов в центре Вашингтона устанавливают деревянные щиты

close
Leah Millis/Reuters

Владельцы ресторанов быстрого питания, расположенных в центре Вашингтона, из-за возможных беспорядков решили закрыть витрины досками. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о заведениях McDonalds, Panera и Potbelly, находящихся на улицах, прилегающих к Белому дому. Их владельцы опасаются беспорядков, связанных с проводимыми в стране президентскими выборами.

5 ноября заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что в США после выборов президента страны стоит ждать массовых протестов, поскольку проигравший будет оспаривать результаты голосования. Он не исключил возможность вооруженных столкновений на улицах США и попыток взятия Капитолия представителями проигравшей стороны.

В этот же день сообщалось, что в преддверии выборов президента США вокруг парка у входа Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные металлические заграждения.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия США примет участие в обеспечении безопасности на президентских выборах.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами