Владельцы ресторанов в центре Вашингтона стали закрывать витрины досками

Владельцы ресторанов быстрого питания, расположенных в центре Вашингтона, из-за возможных беспорядков решили закрыть витрины досками. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о заведениях McDonalds, Panera и Potbelly, находящихся на улицах, прилегающих к Белому дому. Их владельцы опасаются беспорядков, связанных с проводимыми в стране президентскими выборами.

5 ноября заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что в США после выборов президента страны стоит ждать массовых протестов, поскольку проигравший будет оспаривать результаты голосования. Он не исключил возможность вооруженных столкновений на улицах США и попыток взятия Капитолия представителями проигравшей стороны.

В этот же день сообщалось, что в преддверии выборов президента США вокруг парка у входа Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные металлические заграждения.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия США примет участие в обеспечении безопасности на президентских выборах.