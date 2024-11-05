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Россиянам посоветовали чаще есть изюм

Гастроэнтеролог Логинов рассказал, что изюм богат витаминами К и В

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Freepik.com

Изюм является богатым источником витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для нормального функционирования различных систем организма. Об этом заявил гастроэнтеролог клиники «Евроонко» и кандидат медицинских наук Владимир Логинов в интервью «Ленте.ру».

По словам врача, изюм представляет собой отличный энергетический продукт благодаря высокому содержанию углеводов, особенно природных сахаров, таких как глюкоза и фруктоза. В нем присутствуют также витамины, включая витамин К и витамины группы В, а также минералы, такие как калий, магний, железо, кальций и фосфор.

Кроме того, изюм полон антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения. Этот продукт также способствует нормализации пищеварения благодаря содержанию клетчатки — важного компонента для регулярной работы кишечника.

Изюм полезен и для здоровья костей, так как содержит бор, кальций и магний, добавил эксперт.

Доктор также отметил, что, несмотря на многочисленные полезные свойства этого продукта, его следует употреблять в умеренных количествах из-за высокой калорийности и содержания сахара. Это особенно важно для людей с диабетом или тех, кто следит за своим весом.

«К тому же сахар, содержащийся в изюме, может спровоцировать образование кариеса, особенно если после его употребления не чистить зубы. Перед включением изюма в рацион, особенно в больших количествах, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом», — посоветовал врач.

До этого врач-диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что сухофрукты и орехи стоит добавлять в свой рацион питания при аритмии, которая связана с недостатком калия и магния.

Ранее терапевт назвала продукты, которые провоцируют скачки сахара.

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