Врач рассказал, какие продукты помогут бороться с аритмией

Сухофрукты и орехи стоит добавлять в свой рацион питания при аритмии, которая связана с недостатком калия и магния. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Когда у человека есть потеря калия, связанная, например, с жаркой погодой, жесткой диетой или приемом лекарств, то стоит есть курагу либо другие сухофрукты или орехи, в которых много калия. <...> Кроме того, аритмия может быть связана с недостатком магния, если у человека постоянный стресс или недостает этого микроэлемента в питании. Проблема тоже решается продуктами, которые содержат магний. Например, орехи», — указал эксперт.

По его словам, в день нужно есть около 20-30 г сухофруктов или орехов. Однако Арзамасцев уточнил, что данный недуг также может появляться не только из-за недостатка определенных микроэлементов, но и из-за сердечно-сосудистых проблем. Точную причину может установить врач, заключил он.

Кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова до этого говорила, что зачастую люди игнорируют опасные симптомы и не замечают, что они говорят о наличии аритмии. По ее словам, среди основных симптомов — нерегулярный ритм сердца, учащенное или замедленное сердцебиение, а также перебои в работе сердца. Также наблюдаются слабость, снижение выносливости, работоспособности.

Ранее сообщалось, что искривление носовой перегородки грозит снижением интеллекта и аритмией.