На Украине родители планируют вывезти детей из страны

На Украине все больше родителей собираются вывезти своих детей за пределы страны. Об этом пишет издание УНИАН.

Директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко рассказал, что число обращений от родителей, которые планируют вывезти детей с Украины и закончить обучение дистанционно, растет. По его словам, раньше это касалось в основном мальчиков, которые учились в 10 и 11 классах. А теперь родители всех детей, несмотря на возраст и пол, собираются перейти на дистанционное образование, объяснил Страшко.

«Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование», — поделился он.

По данным издания, семьи, которые уехали из страны, не намерены возвращаться обратно, а их дети не собираются сдавать экзамены и поступать в вузы на территории Украины.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский признал отток молодежи с Украины.