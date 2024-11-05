Air France приостановила полеты над Красным морем

Авиакомпания Air France временно прекратила полеты над Красным морем до получения новых указаний. Это решение было принято после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе во время полета над Суданом, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на официальное заявление компании.

«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления. Это решение последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект на большой высоте в районе Судана», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 3 ноября.

Компания уведомила, что маршруты некоторых рейсов были изменены, а несколько самолетов вернулись обратно в пункты отправления. В связи с введенными ограничениями время в пути по четырем направлениям — в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон — увеличилось.

В октябре сообщалось, что Пентагон потратит $1,2 млрд (около 114 млрд рублей) на обслуживание кораблей в Красном море и пополнение запасов ракет, выпущенных для отражения атак со стороны Ирана и йеменских хуситов.

Ранее хуситы ударили по американскому нефтяному танкеру в Красном море.