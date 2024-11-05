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Air France приостановила полеты над Красным морем

Air France прекратила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

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Heydar Aliyev International Airport

Авиакомпания Air France временно прекратила полеты над Красным морем до получения новых указаний. Это решение было принято после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе во время полета над Суданом, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на официальное заявление компании.

«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления. Это решение последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект на большой высоте в районе Судана», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 3 ноября.

Компания уведомила, что маршруты некоторых рейсов были изменены, а несколько самолетов вернулись обратно в пункты отправления. В связи с введенными ограничениями время в пути по четырем направлениям — в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон — увеличилось.

В октябре сообщалось, что Пентагон потратит $1,2 млрд (около 114 млрд рублей) на обслуживание кораблей в Красном море и пополнение запасов ракет, выпущенных для отражения атак со стороны Ирана и йеменских хуситов.

Ранее хуситы ударили по американскому нефтяному танкеру в Красном море.

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