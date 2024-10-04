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США потратят $1,2 млрд на защиту от атак Ирана и хуситов

Пентагон потратит $1,2 млрд на обслуживание кораблей в Красном море

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Пентагон потратит $1,2 млрд (около 114 млрд рублей) на обслуживание кораблей в Красном море и пополнение запасов ракет, выпущенных для отражения атак со стороны Ирана и йеменских хуситов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Отмечается, что большая часть расходов ($300 млн) придется на внеплановое техническое обслуживание десантного корабля USS Bataan и кораблей авианосной ударной группы Eisenhower, которые задействованы в операциях в Красном море.

В документе Пентагона подчеркивается, что расходы связаны с затратами, понесенными министерством обороны в регионе Центрального командования США из-за войны в Израиле.

До этого заместитель госсекретаря США заявил, что вместе с Израилем они продумывают варианты ответа на недавнюю атаку Ирана по израильской территории.

Ранее хуситы ударили по объектам в Израиле.

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