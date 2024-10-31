Россиянам объяснили, какие токсичные привычки портят карьеру

Вы можете быть прекрасным специалистом, но страдать от той или иной вредной привычки, которая будет портить карьеру. Какое поведение способно помешать взлету на работе и как его исправить, «Газете.Ru» рассказала основатель международного научно-тренингового центра «Фактор Лидера», международный эксперт по психологической безопасности на рабочем месте Ирина Просвирякова.

Первая токсичная привычка — сплетни. Распространение слухов и обсуждение коллег за их спиной подрывают к вам доверие и создают враждебную атмосферу.

«Попробуйте отследить, как часто у вас возникает интерес посплетничать. Постепенно переключайте внимание с обсуждения других людей на рабочие задачи. Поставьте себе цель, например, каждый раз при желании кому-нибудь перемыть косточки задавать себе вопрос: «Чем этот разговор поможет мне и команде?» Если он бесполезен, лучше воздержаться», — рекомендовала эксперт.

Вторая привычка — отказ от обратной связи.

«Сотрудник, который не принимает конструктивную критику или включает защитную реакцию, часто не развивается и не учится на ошибках. Как правило, такое поведение проявляется в постоянном оправдании своих действий и нежелании признавать недочеты. Начните воспринимать обратную связь как шанс на рост, а не как нападение. Попробуйте после каждого комментария на свой счет спрашивать у себя: «Что полезного я могу извлечь из этого?» Постепенно ваша реакция станет менее защитной и более конструктивной», — отметила она.

Третья привычка — негативное отношение к изменениям.

«Постоянное сопротивление изменениям, будь то новые проекты, методы работы или корпоративные инициативы, создает ощущение, что сотрудник не гибок и не готов адаптироваться. Коллеги и руководители могут воспринимать это как недостаток командного духа. Начните с того, чтобы замечать свои негативные реакции и пытаться заменить их на нейтральные. Например, вместо «мне это не нравится» скажите «я пока не знаком с этим, но готов попробовать». Попросите коллег или руководителя дать поддержку на первых этапах адаптации», — заявила эксперт.

Четвертая привычка — недооценка коллег.

«Высокомерие и тенденция считать чужие идеи менее важными приводит к конфликтам и снижению эффективности работы в команде. Это также может оттолкнуть сотрудников, которые ожидают поддержки и уважения в рабочих отношениях. Практикуйте активное слушание: каждый раз, когда коллега предлагает идею, постарайтесь искренне понять ее преимущества. Поставьте себе цель находить что-то хорошее в каждом предложении — это помогает взглянуть на вещи шире и развивать уважительное отношение к разным точкам зрения», — добавила Просвирякова.

Пятая привычка — прокрастинация и игнорирование сроков. Начните с разбивки задачи на более мелкие шаги и установите для них короткие сроки. Вознаграждайте себя за каждый выполненный этап. Сначала это потребует усилий, но со временем вы начнете лучше управлять своими дедлайнами.

Шестая привычка — излишняя критика и негатив. Пессимизм и постоянные жалобы могут быстро настроить команду против сотрудника. Люди в большинстве случаев хотят видеть в коллективе поддержку и позитив, особенно при решении сложных задач.

«Попробуйте выработать правило «позитивного баланса»: после каждой критики произносите хотя бы одно положительное замечание. Это поможет постепенно создать более конструктивный стиль общения», — рекомендовала она.

Седьмая привычка — самопиар за счет других. Тенденция приписывать себе заслуги команды или открыто сравнивать себя с коллегами вызывает недовольство. Коллектив может начать избегать взаимодействия с таким сотрудником, опасаясь, что общий вклад будет не учтен.

«В каждом разговоре о выполненной работе упоминайте, какую часть сделали ваши товарищи. Это покажет командный настрой и поможет другим чувствовать себя ценными», — отметила специалист.

Восьмая привычка — игнорирование норм и культуры компании. Несоблюдение корпоративных стандартов, в том числе пренебрежение к базовым правилам коммуникации, режиму работы или дресс-коду, может показаться проявлением неуважения к коллективу и его ценностям.

«Обратите внимание на свой внешний вид и правила общения в команде. Когда вы начнете придерживаться общепринятого стиля, вы станете своим, а не чужим человеком в коллективе», — резюмировала эксперт.

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