Полиция Лондона отказалась прощаться с удаленкой

Сотрудники полиции Лондона отказываются сокращать часы работы в удаленном режиме и готовятся выйти на забастовку, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Речь идет о работниках, отвечающих за операционную поддержку экстренных служб и задач в сфере IT и цифровых технологий. Их перевели на дистант с началом пандемии и недавно приказали вернуться в офисы с 2025 года.

Принять участие в протестах грозятся 2,4 тыс. сотрудников лондонской полиции. Профсоюз государственных и коммерческих служб проведет голосование по вопросу проведения забастовки в следующую среду, 6 ноября.

В России чаще всего на удаленную работу в 2024 году приглашают айтишников: программистов, тестировщиков, веб-дизайнеров, аналитиков и специалистов технической поддержки. В зависимости от уровня квалификации такие работники могут зарабатывать до 250 тыс. рублей.

Ранее в России призвали отправить работающих женщин на удаленку для повышения рождаемости.