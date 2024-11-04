В РПЦ напомнили, что церковь часто просила милости для осужденных на казнь

Церковь всегда приветствовала мораторий на смертную казнь и рассматривала его в том числе как возможность пастырской работы с теми, кто осужден на пожизненные сроки. Об этом в своем Теlegram-канале заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главред журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты РФ Владимир Легойда.

Комментируя слова патриарха Кирилла по поводу смертной казни, сказанные на встрече с участниками программы «Время героев», Владимир Легойда отметил, что некоторые СМИ придали им «скандальное измерение».

«Некоторые СМИ вышли с заголовками, из которых можно сделать вывод, что предстоятель чуть ли не поддержал смертную казнь», — сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Для того, чтобы узнать позицию церкви по этому вопросу Легойда предложил найти в сети основы социальной концепции Русской православной церкви, принятые Архиерейским собором в 2000 году.

Там говорится, что особая мера наказания — смертная казнь — признавалась в Ветхом завете.

«Указаний на необходимость ее отмены нет ни в Священном писании Нового завета, ни в предании и историческом наследии православной церкви. Вместе с тем, церковь часто принимала на себя долг печалования перед светской властью об осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения наказания», — заявил Легойда.

Он подчеркнул, что христианское нравственное влияние воспитало в сознании людей отрицательное отношение к смертной казни. Так, в России с середины 18 века до революции 1905 года она применялась крайне редко.

«Для православного сознания жизнь человека не кончается с телесной смертью — именно поэтому церковь не оставляет душепопечения о приговоренных к высшей мере наказания», — напомнил он.

Легойда привел слова патриарха Кирилла, заявившего, что он приветствует мораторий на смертную казнь и надеется, чтобы было «как можно меньше случаев, когда необходимо, чтобы человек лишался жизни — даже за какие-то преступления».

Член ОП РФ отметил, что эти слова «полностью находятся в русле давно выработанной позиции».

«Все понятно тем, кто не хочет создавать скандала на пустом месте», — заключил Легойда.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с участниками программы «Время героев».