Жена утонувшего в Карелии офицера рассказала, как погиб ее муж

Офицер Андрей Ткаченко, чье тело нашли на берегу Сегозера в Карелии, погиб в результате несчастного случая из-за начавшегося шторма. Об этом порталу 47.ru рассказала его супруга Юлия.

По словам Юлии, 28 октября ее муж вместе с другом и его сыном отправились рыбачить на Сегозеро на «крепком арендованном катере». На озере поднялся шторм, в 400 метрах от берега лодка перевернулась. До ближайшего острова смог доплыть только ребенок. Оба взрослых (Ткаченко и его друг) погибли, позже их тела прибило к берегу.

Ткаченко было 37 лет, он много лет служил в армии, участвовал в различных военных кампаниях. На СВО он отправился добровольцем в ноябре 2022-го. По словам жены, в звании старшего лейтенанта служил в диверсионно-разведывательной группе с дислокацией в Белгородской области. Получил несколько осколочных ранений. Награжден двумя медалями «За отвагу» и тремя орденами Мужества.

4 ноября сообщалось, что погибший Ткаченко, кроме того, служил в Сирии в составе ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае грузовик с людьми утонул в реке, никто не выжил.