На озере в Карелии нашли тело офицера, воевавшего в составе ЧВК «Вагнер»

На озере Сегозеро в Карелии нашли тело 37-летнего Андрея Ткаченко — офицера-разведчика из Ленобласти, который служил в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» и воевал в зоне СВО. Об этом пишет «Фонтанка».

Накануне стало известно, что офицер с тремя орденами пропал в ледяных водах Карелии еще в конце октября. Его жена Юлия сообщила 47news, что мужчину искали три спасателя и водолаз.

Женщина рассказала журналистам, что ее муж участвовал в нескольких военных кампаниях, а недавно вернулся с СВО. В Карелию он поехал вместе с другом, у которого есть дом на озере Сегозеро — мужчины планировали рыбачить до 1 ноября.

Утром 28 октября друзья сели в лодку, друг Ткаченко даже взял с собой восьмилетнего сына. Внезапно начался шторм, а в 400 метрах от берега судно перевернулось — до ближайшего острова смог доплыть только ребенок. Тело его отца позже прибило к берегу, а Ткаченко нашли только спустя несколько дней.

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