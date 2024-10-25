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Владелец судна выплатит штраф за разрушенный в Балтиморе мост

Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят США более $100 млн

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Julia Nikhinson/Reuters

Сингапурские компании Grace Ocean и Synergy Marine, владевшие грузовым судном, разрушившим мост в американском Балтиморе, согласились выплатить более 100 миллионов долларов для урегулирования гражданского иска со стороны федеральных властей США. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что штраф в размере $101 980 поступит в казну США, а также в бюджеты федеральных ведомств, которые пострадали от столкновения или участвовали в ликвидации последствий инцидента.

В минюсте Соединенных Штатов подчеркнули, что добиться раннего урегулирования иска удалось благодаря напряженной работе адвокатов ведомства.

26 марта телеканал Foxbaltimore сообщил, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

Ранее администрация США выделила $60 млн на первичные расходы в связи с обрушением моста.

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