На симпозиуме «Создавая будущее» в Москве собрались представители 100 стран

Представители 100 стран собрались в Москве на международном симпозиуме «Создавая будущее», который открылся в национальном центре «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

В приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам симпозиума, которое зачитал первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко, говорится, что «для успешного развития необходимо ставить задачи, которые опережают время и стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня».

Президент отметил, что Россия должна создавать будущее на основе суверенного мировоззрения и приверженности нравственным и патриотическим ценностям.

Глава государства напомнил о том, что российский народ открыл человечеству путь в космос, сделал страну лидером в атомной отрасли и совершил грандиозные открытия.

В свою очередь Сергей Кириенко заявил, что каждый представитель страны-участника форума вносит свой вклад в мировое развитие.

«Деятели культуры и искусства, инженеры, каждый вносит свой вклад в будущее — и свое собственное, и своей страны, своего народа, и человечества в целом. Мы благодарим вас за активное участие в работе симпозиума за ваше неравнодушие и вашу мечту», — обратился к участникам мероприятия первый замруководителя администрации президента.

Симпозиум «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» стал первым мероприятием новой площадки. На форуме более 3 тыс. участников из более чем 100 стран мира обсудят современные вызовы и задачи, которые стоят перед человечеством — в политике, экономике и культуре.