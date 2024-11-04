Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На симпозиуме «Создавая будущее» в Москве собрались представители 100 стран

За день до выборов в США представители 100 стран обсудят в РФ будущее планеты

close
Национальный центр «Россия»

Представители 100 стран собрались в Москве на международном симпозиуме «Создавая будущее», который открылся в национальном центре «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

В приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам симпозиума, которое зачитал первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко, говорится, что «для успешного развития необходимо ставить задачи, которые опережают время и стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня».

Президент отметил, что Россия должна создавать будущее на основе суверенного мировоззрения и приверженности нравственным и патриотическим ценностям.

Глава государства напомнил о том, что российский народ открыл человечеству путь в космос, сделал страну лидером в атомной отрасли и совершил грандиозные открытия.

В свою очередь Сергей Кириенко заявил, что каждый представитель страны-участника форума вносит свой вклад в мировое развитие.

«Деятели культуры и искусства, инженеры, каждый вносит свой вклад в будущее — и свое собственное, и своей страны, своего народа, и человечества в целом. Мы благодарим вас за активное участие в работе симпозиума за ваше неравнодушие и вашу мечту», — обратился к участникам мероприятия первый замруководителя администрации президента.

Симпозиум «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» стал первым мероприятием новой площадки. На форуме более 3 тыс. участников из более чем 100 стран мира обсудят современные вызовы и задачи, которые стоят перед человечеством — в политике, экономике и культуре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами