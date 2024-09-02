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В Индии разбился истребитель МиГ-29 ВВС

Истребитель МиГ-29 ВВС разбился в Индии, пилот катапультировался

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В штате Раджастхан на северо-западе Индии из-за технической неисправности потерпел крушение истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил. Об этом ВВС республики сообщили в соцсети Х.

«Во время рутинной ночной тренировки в секторе Бармер самолет МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с критической технической неисправностью, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться», — говорится в публикации.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться и выжил. По факту произошедшего проводится расследование.

В настоящее время на вооружении ВВС Индии стоят более 100 МиГ-29, а также истребители Су-30МКИ. Они составляют основу индийских военно-воздушных сил.

В 2021 году сообщалось о планах Индии закупить у России 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ.

В мае прошлого года в штате Раджастхан также разбился самолет ВВС Индии МиГ-21 во время тренировочного вылета. Тогда пилот также успел катапультироваться, но самолет упал на жилой дом.

Ранее в Германии нашли истребитель на парковке.

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