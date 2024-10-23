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Женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и ограбила его во время первого свидания

В США женщина ограбила и похитила мужчину во время первого свидания

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Pexels

В США женщина совершила ограбление во время первого свидание с интернет-знакомым. Об этом пишет KRON 4.

В течение двух дней житель Калифорнии общался в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с девушкой по имени Лучиана Романо. Вскоре они встретились в Сан-Матео, но свидание сразу не задалось. Романо начала угрожать знакомому, а затем заставила его отвезти ее на заправку и снять деньги в банкомате. Позже пострадавший признался, что она не только ограбила его, но и попросила ее поцеловать.

В итоге он выполнил все указания злоумышленницы, которая также потребовала отвезти ее в мотелю в Сан-Карлосе, а после этого вернуться в Сан-Матео. Она покинула машину и удалилась пешком в неизвестном направлении. Тем же вечером мужчина обратился в полицию и показал имеющиеся у него личные фотографии Романо. Женщину задержали на следующий день возле ее квартиры и арестовали по обвинению в похищении и ограблении.

Ранее мужчину похитили и вывезли в безлюдное место ради доли в квартире под Калининградом.

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