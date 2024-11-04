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В Подмосковье мужчина преследовал школьницу и изнасиловал ее в безлюдном месте

В Подмосковье мужчина надругался над девятиклассницей, которая гуляла с собакой

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Depositphotos

Над 15-летней школьницей из подмосковного Раменского надругался неизвестный. Об этом сообщает mk.ru.

Вечером 2 ноября девятиклассница отправилась на прогулку с собакой, в какой-то момент ее стал преследовать незнакомец. Прежде чем напасть, он следил за жертвой около часа.

Школьница пыталась припугнуть мужчину, заявив, что вызовет отца, но тот продолжил ждать, пока девочка потеряет бдительность. Когда стемнело, злоумышленник затащил потерпевшую на безлюдную сторону дороги и изнасиловал.

Пострадавшая добралась до дома и рассказала обо всем родителям. Затем ее доставили в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, с ней будет работать психотерапевт. В полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее в Екатеринбурге мигрант надругался над девятилетней девочкой в лифте.

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