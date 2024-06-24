В Екатеринбурге мигрант надругался над девятилетней девочкой в лифте

В Свердловской области выясняются обстоятельства нападения на ребенка в лифте многоэтажки, к девочке приставал незнакомый мужчина. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Ольховская, девятилетняя школьница возвращалась домой, вместе с ней в лифт зашел нетрезвый мужчина. Незнакомец совершил в отношении третьеклассницы насильственные действия сексуального характера.

Родители пострадавшей обратились с заявлением в правоохранительные органы, по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержан 48-летний гражданин Киргизии, которого опознала пострадавшая. Известно, что мужчина находился на территории России нелегально, свою вину он не признал. В региональном СК произошедшее пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что в Вологодском городском суде огласили приговор местному жителю по обвинению в домогательствах в отношении ребенка. Житель Вологды приставал к ребенку в лифте многоэтажки по улице Архангельской. Родители 10-летней школьницы обратились с заявлением в правоохранительные органы, подозреваемого удалось задержать. 35-летний россиянин признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее ВИЧ-инфицированный россиянин заманил в подъезд и изнасиловал несовершеннолетнюю.