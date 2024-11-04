Девочке не верили, что ее изнасиловал отчим, пока она не записала надругательства на видео

Пострадавшая от изнасилования американка записала на видео доказательство вины отчима после обвинения в клевете. Об этом сообщает The Ledger.

Тейлор Кейдл из Флориды было 13 лет, когда ее изнасиловал приемный отец, Генри Кейдл. За год до этого она уже сообщала о домогательствах с его стороны, но ей не поверили. Более того, школьницу обвинили в ложном доносе.

Во время второго инцидента Тейлор смогла собрать доказательства, сделав фотографии и видео на свой телефон. Она долго думала, стоит ли обращаться в полицию, но все же позвонила в 911.

Насильника приговорили к 17 годам тюремного заключения, а офис шерифа раскритиковали за то, что полицейские изначально не поверили Тейлор и обвинили ее во лжи. Сейчас пострадавшей 21 год. Она решила поделиться своей историей, чтобы помочь другим жертвам сексуального насилия.

Ранее на улице в Волгограде нашли раздетую девочку, сбежавшую от издевательств отчима.