Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девочке не верили, что ее изнасиловал отчим, пока она не записала надругательства на видео

В США обвиненная в клевете 13-летняя девочка записала, как отчим насилует ее

close
Shutterstock

Пострадавшая от изнасилования американка записала на видео доказательство вины отчима после обвинения в клевете. Об этом сообщает The Ledger.

Тейлор Кейдл из Флориды было 13 лет, когда ее изнасиловал приемный отец, Генри Кейдл. За год до этого она уже сообщала о домогательствах с его стороны, но ей не поверили. Более того, школьницу обвинили в ложном доносе.

Во время второго инцидента Тейлор смогла собрать доказательства, сделав фотографии и видео на свой телефон. Она долго думала, стоит ли обращаться в полицию, но все же позвонила в 911.

Насильника приговорили к 17 годам тюремного заключения, а офис шерифа раскритиковали за то, что полицейские изначально не поверили Тейлор и обвинили ее во лжи. Сейчас пострадавшей 21 год. Она решила поделиться своей историей, чтобы помочь другим жертвам сексуального насилия.

Ранее на улице в Волгограде нашли раздетую девочку, сбежавшую от издевательств отчима.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами