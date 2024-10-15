В Волгограде на улице нашли раздетую девочку, сбежавшую от издевательств отчима

В Волгограде раздетая девочка-подросток была найдена на улице прохожими, ребенок плакал и просил о помощи. Об этом сообщает портал «Городские вести».

Напуганного ребенка нашли во дворе жилого дома, девочка-подросток была полностью раздета и просила о помощи. По словам очевидцев, школьница спасалась от пьяного отчима, который избил ее мать и пытался надругаться над девочкой.

По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы, где сейчас находится несовершеннолетняя — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Гатчинском районе Ленобласти соседи помогли спасти шестилетнюю девочку от побоев отчима, ребенок госпитализирован. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли в доме избитую шестилетнюю девочку, ей потребовалась медицинская помощь и госпитализация. Выяснилось, что побои ребенку нанес пьяный отчим, он таскал девочку за волосы, бил по голове и лицу. Мать пострадавший вступилась за сожителя, заявив, что ребенок сам получил травмы. Мужчина задержан, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

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