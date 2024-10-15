Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде на улице нашли раздетую девочку, сбежавшую от издевательств отчима

В Волгограде прохожие нашли на улице раздетую девочку

close
Shutterstock

В Волгограде раздетая девочка-подросток была найдена на улице прохожими, ребенок плакал и просил о помощи. Об этом сообщает портал «Городские вести».

Напуганного ребенка нашли во дворе жилого дома, девочка-подросток была полностью раздета и просила о помощи. По словам очевидцев, школьница спасалась от пьяного отчима, который избил ее мать и пытался надругаться над девочкой.

По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы, где сейчас находится несовершеннолетняя — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Гатчинском районе Ленобласти соседи помогли спасти шестилетнюю девочку от побоев отчима, ребенок госпитализирован. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли в доме избитую шестилетнюю девочку, ей потребовалась медицинская помощь и госпитализация. Выяснилось, что побои ребенку нанес пьяный отчим, он таскал девочку за волосы, бил по голове и лицу. Мать пострадавший вступилась за сожителя, заявив, что ребенок сам получил травмы. Мужчина задержан, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Ранее россиянин насиловал падчерицу в «воспитательных целях».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами