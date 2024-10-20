Многие захотели удочерить младенца, брошенного матерью в туалете турецкого аэропорта

Многие захотели удочерить новорожденную девочку, которую россиянка родила и оставила в аэропорту турецкой Антальи, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, уже есть кандидаты в опекуны.

«Конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», — отметила вице-спикер.

13 октября молодая россиянка Екатерина Б. родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она вместе со своей матерью попыталась сбежать в Россию — но младенца нашли, а женщин задержали и не пустили на рейс. Против молодой матери возбуждено уголовное дело, она находится под арестом на время расследования. На допросе Екатерина заявила, что не знала о беременности.

В генконсульстве РФ рассказали, что новорожденная девочка проходит лечение, но в целом ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ей оформили гражданство РФ. Дипломаты направили ноту властям Турции о намерении вернуть девочку в Россию.

Ранее стало известно, что парень россиянки, бросившей младенца в Турции, не знал о беременности.