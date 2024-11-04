Глава Московского зоопарка Светлана Акулова показала кадры из одного из вольеров, на которых видно, как панда Катюша напала на снеговика во время игр. Кадры появились в Telegram-канале зоолога.

На видео панда прыгает на снеговика со спины в ходе прогулки по деревянной игровой площадке. Позднее животное покаталось с горки. Сейчас панде чуть более года, она родилась в августе 2023 года. Это первый родившийся в российском зоопарке детеныш большой панды в истории.

До этого в Московском зоопарке показали новорожденного детеныша бурой гиены. В первый день своей жизни он весил 615 грамм. Сейчас ему уже три месяца, его нынешний вес уже превышает семь килограмм.

Бурая гиена является редким животным. В Международной Красной книге они обозначены как близкие к уязвимому положению. На данный момент в дикой природе их осталось от 4 до 10 тысяч особей.

Ранее в китайском зоопарке панда напала на смотрительницу.