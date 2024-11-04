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Путин направил приветствие участникам международного симпозиума «Создавая будущее»

Путин: грядущие поколения должны быть достойны своих отцов, дедов и прадедов

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Алексей Даничев/РИА Новости

Форум «Создавая будущее» объединил на своей площадке представителей разных профессий, возрастов, поколений. Об этом в приветственном обращении к участникам форума рассказал президент России Владимир Путин.

Участие в мероприятии принимают ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты, деятелей культуры, молодежь и представители органов власти из 101 страны. Он отметил, что участники на площадке форума серьезно и обстоятельно обсудят перспективные, стратегические планы, а также расскажут о том, каким видят будущее России.

«Приветствую вас на международном симпозиуме «Создавая будущее» – первого крупного мероприятия национального центра «Россия». Убежден, что, несмотря на текущие вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что главное – самим определять свое будущее. По мнению Путина, этот выбор должен осуществляться на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры, неустанного творческого поиска, твердой приверженности неоспоримым нравственным, патриотическим идеалам и ценностям.

«И тогда самые смелые, дерзновенные мечты обязательно сбудутся. Наш народ на протяжении тысячелетней истории не раз это доказывал. Созидал великую державу, открыл человечеству дорогу к звездам, обеспечил лидерство страны в использовании мирного атома, совершил грандиозные научные, географические открытия. И мы, и грядущие поколения должны быть достойны своих отцов, дедов и прадедов», — заключил глава государства.

Напомним, 4 ноября в Москве начался международный симпозиум «Создавая будущее».

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