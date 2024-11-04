Журналист из Италии собирается просить российское гражданство

Итальянский журналист International Reporters и военкор Андреа Лучиди собирается просить российское гражданство. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, власти Евросоюза угрожают ему санкциями, которые могут означать запрет на поездки с паспортом его родной страны, что, в свою очередь, заблокирует работу. Более того, он получил информацию, что Киев планирует также ввести против него санкции и процесс уже запущен. Поэтому он намерен получить российское гражданство.

Лучиди с 2022 года живет в Луганской народной республике.

Информационное агентство International Reporters, в котором работает Лучиди, объединяет работающих в зоне специальной военной операции иностранных военкоров и журналистов. Издание запустили выпускники «Мастерской новых медиа» в 2024 году. С инициативой его создания выступила французский военкор Кристель Нэан, которая с 2016 года живет под Донецком.

За два дня до этого американскому беженцу Джону Роблесу выдали паспорт России.

Ранее сообщалось, что попросивший убежища журналист Джулиано хочет поменять паспорт на российский.