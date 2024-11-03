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Синоптик рассказал, где в России выпадет снег после 5 ноября

Вильфанд: с 5 ноября снегом будет покрыто 85% территории России

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Виталий Аньков/РИА Новости

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 5 ноября на 85% территории страны будет лежать снег. Его слова передает ТАСС.

По его словам, снежный покров будет временным, такая ситуация является нормой для периода предзимья.

«С 5 числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — все будет в снегу, процентов 85 как минимум», — поделился Вильфанд.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что устойчивый снежный покров в Москве сформируется примерно через месяц, в декабре.

По его словам, «довольно значительные» осадки в виде мокрого и обычного снега ожидаются в столице уже в понедельник, 4 ноября. Он уточнил, что к вечеру понедельника в Москве появятся сугробы высотой 3–5 сантиметров. Вторник и среда, 5 и 6 ноября, станут самыми холодными днями на следующей неделе.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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