Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гора Фудзияма в Японии установила рекорд по отсутствию снега на склонах, заявили ученые

AFP: склоны горы Фудзи остались без снега к концу октября впервые за 130 лет

close
David Guttenfelder/AP

Знаменитая японская гора Фудзияма установила исторический рекорд по отсутствию снега на своей вершине. Впервые с начала наблюдений 130 лет назад снежный покров не появился к концу октября. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

В предыдущие годы снежная шапка спящего вулкана начинала формироваться в первых числах октября. В 2023 году первый снег выпал на Фудзи 5 октября.

Однако из-за очень теплой погоды на высочайшей горе Японии пока не заметили никаких признаков снега. Это побило рекорд от 26 октября, который дважды фиксировали в 1955 и 2016 годах.

По словам метеорологов, высокие температуры сдерживали холодный воздух весь сентябрь.

Лето 2024 года в Японии оказалось самым жарким за всю историю наблюдений.

Большую часть года гора Фудзи покрыта снегом, но в сезон пеших походов с июля по сентябрь по ее крутым каменистым склонам поднимаются более 220 тыс. туристов. В этом году количество покорителей Фудзиямы снизилось из-за введения дневного лимита на восхождение для борьбы с чрезмерным туризмом.

Ранее Япония столкнулось с неурожаем популярного сорта риса из-за летней жары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами