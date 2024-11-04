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В Московском СИЗО назвали ложной информацию о взрыве

В СИЗО-3 опровергли информацию о взрыве на территории изолятора

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Телеграм канал «Baza»

Информация о взрыве на территории СИЗО-3 в Москве ложная. Об этом «Газете.Ru» сообщили в самом изоляторе.

«Нет, это ложная информация. У нас все без происшествий», — сказали в СИЗО.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве не ответили на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать информацию об инциденте.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что два человека пострадали в результате взрыва на территории следственного изолятора №3 на 1-м Силикатном проезде в Москве. По данным канала, там проходили сварочные работы, в ходе которых мог взорваться кислородный баллон. Отмечается, что пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Вологде взрыв самогонного аппарата в пятиэтажном доме привел к обрушению в двух квартирах.

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