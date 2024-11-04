Второй реактор АЭС «Онагава» в Японии снова остановили спустя 6 дней после перезапуска

Компания Tohoku Electric Power объявила, что второй реактор АЭС «Онагава», который запустили впервые за 13,5 года, остановили спустя шесть дней. Об этом пишет РИА Новости.

Компания пояснила, что прибор для изменения нейтронов в реакторе перестал двигаться. Из-за этого руководство решило остановить реактор для профилактических работ и выяснения причин случившегося.

Второй реактор АЭС «Онагава» перезапустили 29 октября впервые за 13,5 года после Великого землетрясения и цунами восточной Японии 11 марта 2011 года. Это первый реактор такого же типа, как и на аварийной АЭС «Фукусима-1», который перезапустили после аварии. После цунами «Онагаве» потеряли внешнее электроснабжение, а вода затопила подземные помещения. Но нештатных ситуаций, связанных с самими реакторами, которые привели к аварии на АЭС «Фукусима-1», не произошло.

В октябре в Японии одобрили продолжение эксплуатации первого энергоблока атомной электростанции «Такахама», который начал работать в ноябре 1974 года.

Ранее на АЭС «Фукусима-1» начался новый этап сброса воды в океан.