В Сургуте пожар в доме унес жизни людей

В Сургуте (ХМАО) в результате пожара в дачном доме погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, еще одного человека госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в Telegram-канале.

Пожар произошел вечером 3 ноября в садово-огородном товариществе «Прибрежный-3».

Огонь удалось ликвидировать спустя час. В тушении пламени задействовали 7 единиц техники и 31 человека личного состава пожарной охраны. Причина возгорания пока неизвестна, она устанавливается.

В мэрии заверили, что пострадавшему, при необходимости, будет оказано содействие в предоставлении временного жилья.

В связи с произошедшим сургутские власти обратились к жителям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и электронагревателей, уделить особое внимание присмотру за детьми.

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