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Эксперт предрек отказ Запада отменить антироссийские санкции

Экс-глава МВФ от РФ Можин: Запад не пойдет на отмену санкций против РФ

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Virginia Mayo/AP

Запад не планирует отменять санкции против России, так как намерен вредить ее развитию. Об этом заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Не уверен, что Запад пойдет на отмену санкций», — отметил он.

По словам Можина, конфликт России, США и ЕС затянется надолго.

В качестве примера экс-глава МВФ он привел действия Запада против Китая, к которому применяется политика сдерживания, направленная на то, чтобы нанести вред развитию китайской экономики.

Накануне стало известно, что американские власти независимо от результата предстоящих президентских выборов продолжат свои попытки препятствовать России в развитии технологий. Об этом заявили эксперты РАНХиГС. По мнению специалистов, решение России сосредоточиться на развитии собственных высоких технологий не вызовет ответа со стороны Вашингтона, однако давление и санкции в отношении стран, поддерживающих Москву в этой области, будут усиливаться.

Ранее СМИ узнали, что ЕС и США не смогли ограничить поставки технологий из Индии в РФ.

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