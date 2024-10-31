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Врач оценила вред консервированной фасоли для здоровья

Врач Богданова: консервированная фасоль не навредит здоровым людям

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Консервированная фасоль не принесет вреда здоровым людям, если употреблять ее в ограниченных количествах. Об этом «Радио 1» рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова.

«Если вы человек здоровый, если у вас нет проблем с гипертонией и вы не съедаете по три банки консервов в день, то проблем не вызовет. Если у вас нет проблем с солевым обменом, вы много двигаетесь, то в разумных пределах можно. В консервированных бобовых много соли и специй. А вы можете взять бобы, протушить их в томатном соусе, будет все то же, только без такого количества добавок», — сказала эксперт.

По ее словам, бобовые отлично подойдут в качестве замены картофеля в блюдах, что позволит сделать их более полезными и питательными. В бобах содержится большое количество клетчатки, напомнила Богданова. Однако они считаются тяжелым продуктом, поэтому их стоит есть в ограниченных количествах.

Исследование, проведенное Федеральным институтом оценки рисков Германии, до этого показало, что фасоль, помидоры, грибы и картофель содержат натуральные химические соединения, обладающие токсичными свойствами. Это учреждение выполняет задачу научного консультирования по вопросам безопасности пищевой и непищевой продукции.

Ранее россиянам рассказали о пользе стручковой фасоли для здоровья.

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