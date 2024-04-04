Россиянам рассказали о пользе стручковой фасоли для здоровья

Стручковая фасоль может помочь снизить холестерин и избавиться от проблем с пищеварительной системой. Об этом в интервью Life рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

«В ней много витаминов группы В, витаминов С, А, К, минералов: железа, калия, магния, кальция и других; клетчатки, которая предотвращает запоры, улучшает пищеварение, помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Регулярное употребление стручковой фасоли снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы», — отметил эксперт.

По его словам, ее можно есть и желающим похудеть, потому что она обладает низкой калорийностью. При этом осторожность с фасолью следует соблюдать людям с аллергией на бобовые, проблемами с почками, а также склонностью к повышенному газообразованию в кишечнике.

Международный исследовательский коллектив под руководством ученых из Гонконгского университета до этого обнаружил, что резистентный крахмал (этот углевод содержится в бобовых, злаках и некоторых фруктах) способствуют снижению риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у людей с избыточным весом и ожирением.

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